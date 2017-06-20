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İran'ın DEAŞ'ı vurduğu anlar drone ile görüntülendi

İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karargahlarını vurdu.

20.06.2017 - 10:19
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​İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın batısından fırlatılan orta menzilli karadan karaya füzelerle teröristlerin Deyr ez Zor'daki ana merkezlerinin hedef alındığı belirtilmişti.

İran'ın DEAŞ'ı vurduğu anlar drone ile görüntülendi

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. İran'ın attığı füze ve saldırılar drone ile görüntülendi.

İran'ın DEAŞ'ı vurduğu görüntüler ortaya çıktı İZLE

İran'ın DEAŞ'ı vurduğu anlar drone ile görüntülendi

UZUN MENZİLLİ SALDIRI

Bu operasyon aynı zamanda Irak savaşından bu yana İran'ın ilk kez gerçekleştirdiği uzun menzilli saldırı oldu.

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