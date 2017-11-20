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İran Dışişleri Bakanı: 'İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağız'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, ülkesinin, İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağını söyledi.

20.11.2017 - 10:06
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'deki olağanüstü toplantısında konuşan El-Cübeyir, gerektiğinde ulusal güvenliklerini ve halklarını korumakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı: 'İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağız'

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA İRAN CEVABI

Aynı toplantıda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el-Halife de Lübnan'ı tamamen, İran'ın desteklediği Hizbullah hareketinin kontrolü altında olduğunu söyledi.

"Halen İran'ın bölgedeki en büyük kolu terörist Hizbullah'tır." diyen el-Halife, Hizbullah'ın Lübnan'da hükümet ortağı olduğunu hatırlattı, Beyrut yönetimine sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı: 'İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağız'

HARİRİ GERİLİMİ

Suudi Arabistan'a yakın bir isim olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri 4 Kasım'da Riyad'da İran ve Hizbullah'ı suçlayıcı bir açıklama yaparak istifa etmiş, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Suudi Arabistan'ı Hariri'yi "rehin almakla" ve istifaya zorlamakla suçlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı: 'İran'ın saldırganlığına kayıtsız kalmayacağız'

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