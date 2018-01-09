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İranlı 5 yolcudan bin 613 kaçak sigara çıktı

Tokat Erbaa'da yol kontrolünde 5 İranlı yolcunun valizinden bin 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 09.01.2018 - 18:25..
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Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkiinde yol kontrollerine başladı.

5 İRANLIDAN BİN 613 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu oldukları tespit edilen 5 ayrı yolcuya ait valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde bin 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İranlı 5 yolcudan bin 613 kaçak sigara çıktı

Söz konusu şahıslara 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 22 bin 582 lira idari yaptırım, otobüs şoförlerine ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre toplam bin 84 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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