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İranlı aktivistler Suriye halkından özür diledi

Ülke içi ve dışından 299 İranlı aktivist ve gazeteci, Tahran yönetiminin Suriye'de yapılan katliamlardaki rolü nedeniyle özür diledi.

AA | 31.12.2016 - 20:07
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iran

Ülke içi ve dışından 299 aktivist ve gazetecinin imza attığı açıklamada, İran'ın Suriye'de izlediği müdahaleci siyaset ve bu ülkede yapılan katliamlardaki rolü nedeniyle özür beyanında bulunuldu.

TAHRAN YÖNETİMİNİ KINADILAR

İran hükümetinin Suriye halkına uyguladığı büyük zulmünden dolayı Suriye halkından özür dilenen açıklamada, Tahran yönetiminin Suriye'ye yönelik izlediği siyaset şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Birkaç yıldır, Doğu'dan Batı'ya kadar bütün dünya hükümetleri mazlum Suriye halkına saldırıyor. Biz hükümetimizin, Suriye halkına dayatılan savaştaki rolü nedeniyle özür beyanında bulunuyor ve reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran halkının, Tahran yönetiminin Suriye'ye yönelik izlediği politikalarda bir rolü olmadığı da belirtildi.

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