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İranlı baba 10 yaşındaki çocuğuna tır kullandırdı

İran’da yaklaşık 10 yaşındaki kız çocuğuna tır sürdüren ve sollama yapmasını söyleyen baba tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi | 10.11.2018 - 12:18..
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Sosyal medyada dolaşan bir video İran'da tepkilere yol açtı. İran'da sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda yaklaşık 10 yaşındaki bir kız çocuğu, otobanda 18 tekerlekli tırı sürüyor ve babası kızını sollama yapması için alkışlıyor.

BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

Küçük kızın babası tarafından çekilen video sosyal sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisine yol açtı. İran halkı küçük kızını 18 tekerlekli tırın şoför koltuğuna oturtup art arda "önümüzdeki aracı solla" diyerek video çeken babaya tepki gösterdi, "Düşüncesiz baba" tabiri kullanılan şahıs sosyal medyada dikkat çekmek için böyle tehlikeli bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Babası 10 yaşındaki çocuğa tır kullandırdı İZLE

HABER 'KORKUNÇ' BAŞLIĞI İLE VERİLDİ

Söz konusu videonun İran'ın hangi otobanında çekildiğine dair ise bilgi paylaşılmadı. Video İran'ın yerel sitelerinde "korkunç" başlığı ile yer aldı.

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