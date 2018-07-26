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İranlı din adamından Türkiye'ye övgü

İran'ın önemli din adamlarından olan Nasır Nakaviyan, "Türkiye İran'a göre daha güzel ve fakirliği az olan ülke" dedi.

AA | 26.07.2018 - 11:05..
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İran'ın önde gelen din adamlarından Nasır Nakaviyan, Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti. İran'ı sert dille eleştiren Nakaviyan, İran'nın 40 yıl sonra dünyaya sunabileceği iyi bir karnesinin bulunmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ HAYRETLER İÇİNDE GEZDİM"

Açıklamaları gittikçe sertleşen Nakaviyan ülkesindeki kötü yönetim ve fakirliğe yanarken Türkiye'deki fakirliğin az olduğunu örneklerle gösterdi. Tahran hükümetinin yanlış politikalar uyguladığını belirten Nakaviyan, "Türkiye'yi hayretler içinde gezdim bizden daha güzel mimari yapıları ve camileri var" diye ekledi.

"BİR HAFTADA BİR DİLENCİ GÖRDÜM O DA SURİYELİ"

Türkiye'deki fakirliğin az olduğunu başına gelen olayla örnekleyen Nasır Nakaviyan,  "Birkaç günlüğüne kardeş ülke Türkiye'ye gittim. Ankara'daki camileri kayda aldım. Camileri bizim 40 yıldır yaptığımız camilerden daha görkemli, güzel ve cemaati bizimkinden daha kalabalık. Bir hafta boyunca sadece bir dilenci bize elini açtı o kadar. O da sıkıntı içerisindeki bir Suriyeliydi sanırım Türk değildi." açıklamasında bulundu.

ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜNE TEPKİ

Ülkede zorunlu başörtüyle de ilgili konuşan Nakaviyan, "Kızcağız İran'da doğdu ve büyüdü. Buranın okulunda okudu, eğitim sisteminden geçti, üniversitesine gitti. Her televizyonu açtığında mollaları gördü. Nerede hata yaptınız da başörtüsünden nefret etti?" ifadelerini kullandı.

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