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İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı

Edirne'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çetenin lideri İran asıllı kadın İstanbul'da yakalandı.

30.05.2017 - 14:18
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent çıkışındaki kontrol noktasında, yüzlerini kapamaya çalışan 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurup aramaya aldı.

DOLANDIRARAK ÇALDIKLARI 56 BİN LİRA BULUNDU

Otomobil ve içinde bulunan kadın S.S. ile T.D. ve S.A.'nın üzerlerinde yapılan aramada 56 bin lira bulundu. Polisin gözaltına aldığı 3 kişi, soruşturmalarının yürütülmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis yaptığı çalışmada 3 şüphelinin, Edirne'de yaşayan 84 yaşındaki İ.Z.'yi, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp korkutarak, bankadan çektirdikleri 56 bin lirasını dolandırdığını belirledi.

ÜYELER TUTUKLANDI

Haklarında dolandırıcılıktan kaydı bulunan şebekenin üyeleri S.S., T.D. ve S.A.'yı emniyetteki soruşturmalarının ardından önceki gün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 56 bin lira ise dolandırdıkları İ.Z.'ye teslim edildi.

ÇETENİN İRANLI KADIN LİDERİ DE TUTUKLANDI

Tutuklanan şüphelilerden alınan ifadeler sonucunda çete liderinin İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh olduğunu belirledi. İstanbul'a giden polis, evinde bulunmayan İranlı Zohreh'nin oturduğu dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak arama yaptı. Aramada 10 cep telefonu, bir çelik kasa bulunarak el konuldu. Polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanan İranlı Naeemi Zohreh'i Edirne’ye getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zohreh tutuklandı.

İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı


İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı

İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı

İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı

İranlı dolandırıcı çete lideri kadın tutuklandı

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