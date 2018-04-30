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İranlı fanatik kadınlar, erkek kılığında maça gitti

İran'da kadınların futbol sahalarına gidip maç izlemesi yasak olmasına rağmen 5 fanatik kadın, erkek kılığına girerek tuttukları takımın maçını izledi.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 12:48..
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Persepolis futbol takımının maçına giden 5 kadın, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, maçta çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu olay nedeniyle gözaltına alınan kadınlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu.

"KADINLARIN ONURU İÇİN"

İran devleti, kadınlara yönelik yasağı maç ortamlarının kadınlar için uygun olmadığı şeklinde gerekçelendiriyor.

Tahran Belediye Güvenlik Birimi'nin Başkanı Alirıza Adeli, "Kadınlar maçları televizyondan izleyebilir" derken, yasağın "kadınların onurunu korumak için" olduğunu savundu.

İranlı fanatik kadınlar, erkek kılığında maça gitti VİDEO

İranlı fanatik kadınlar, erkek kılığında maça gitti

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