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İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

İran uyruklu bir kişinin, hastanede yapılan röntgen çekiminde midesinde 97 kapsül halinde 1 kilo eroin tespit edildi.

02.08.2017 - 15:14
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Van ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine takibe aldıkları, İran uyruklu 19 yaşındaki Khoshkar Hıva'nın, Van'dan Ankara gittiği yolcu otobüsü Elazığ'ın girişindeki uygulama noktasında durdurularak arama yaptı.

RÖNTGEN ÇEKİLDİ

Polis ekipleri yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Khoshkar Hıva'yı gözaltına aldı.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Hıva'nın çekilen röntgeninde, mide ve bağırsaklarında içerisinde eroin bulunan kapsüller olduğu tespit edildi.

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

1 KİLO EROİN ÇIKTI

Hastanede iki gün yapılan ilaçlı uygulama sonucu Hıva'nın midesinde ve bağırsaklarında bulunan 1 kilo ağırlığındaki eroin çıkarıldı.

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

Hastanedeki işleminin ardından sorgulanması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hıva, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

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