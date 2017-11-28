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İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

Ali Rıza Kerimi, U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için Rus sporcuya bilerek yenildiğini söyledi.

AA | 28.11.2017 - 15:50..
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İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

İki çeyrek final mücadelesinin eş zamanlı başladığını kaydeden Kerimi, "Müsabakanın beşinci dakikasına kadar 3-2 öndeydim. Son dakikaya girerken, oyunu farklı kazanmak için uğraşırken, aniden teknik heyet tarafından itiraz geldi. Kendilerine, 'Bir sorun yok, zaten oyunu önde götürüyorum, neden itiraz ettiniz?' diye sorduğumda, bana ABD'li güreşçinin yenildiğini ve İsrailli sporcuyla karşılaşmamam için yenilmem gerektiğini söylediler." dedi.

İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

"HAYALLERİM YIKILDI"

Kerimi, yenilmesi gerektiğini duyunca, hayallerinin yıkıldığını ifade ederek, "Bir anda, aylarca çektiğim zahmetler, antrenmanlar, ailemden uzak kalmalar ve madalya alamama fikri zihnimden geçti. Artık mücadele gücüm kalmamıştı ve Rus rakibim rahatlıkla birkaç saniye içinde beni yendi." diye konuştu.

İsrailli sporcularla karşılaşmamak için 2013 yılında da Bulgaristan'da altın madalyadan olduğunu aktaran Kerimi, buna karşılık kendisine söz verilen 40 altınlık ödülün de verilmediğini söyledi.

İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi VİDEO

"ZAHMETLERİM BOŞA GİTTİ"

Kerimi, "Bu yıl da, yarışmalarda birinci olanlara 60 altın verilecekti. Ancak, yine İsrailli rakibe çarptım ve bu hakkı elde etmekten mahrum kaldım. Tüm zahmetlerim boşa gitti." dedi.

Rahatlıkla dünya şampiyonu olabileceğini ancak bu olay nedeniyle bundan feragat ettiğini dile getiren Kerimi, "Kabul ediyorum İsrail zalim bir devlet. Ancak bana yapılan haksızlık da bir zulüm değil mi?" ifadelerini kullandı.

İranlı güreşçi, Rus rakibini mağlup ederek yarı finalde İsrailli sporcunun karşısına çıkmaması durumunda, hem kendisinin, hem de İran Güreş Federasyonunun büyük cezalarla karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.

İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

İranlı güreşçi İsrailli rakibiyle eşleşmemek için yenildi

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