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İranlı hacker yayın ağını hackledi

ABD'de yayın yapan HBO kablolu yayın ağını hackleyen İranlı hacker, Game Of Thrones dizinin bölümlerini çaldı.

22.11.2017 - 22:07
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Manhattan'daki savcılık ofisinin Salı günü ortaya çıkan mühürlü iddianamesine göre Skote Vahshat olarak da bilinen Behzad Mesri adlı hacker, HBO'ya yapılan hack operasyonundan sorumlu tutuluyor.

"İRAN ORDUSU ADINA ÇALIŞIYORUM"

BBC Türkçe'nin haberine göre, Savcılık ofisinin hazırladığı iddianamede Mesri'nin kendini hack işlemlerinde bir uzman olarak gördüğü ve İran ordusu adına askeri sistemler, nükleer yazılım sistemleri ve İsrail altyapısını hacklemek adına çalıştığı aktarıldı.

İranlı hacker yayın ağını hackledi

SENARYO VE BÖLÜMLERİ ÇALDI

Aynı zamanda İranlı hackerın HBO çalışanlarının sisteme giriş bilgilerini elde ederek şirketin veritabanından Game of Thrones'un senaryoları ve bölüm özetlerini çaldığı öne sürüldü.

İranlı hacker yayın ağını hackledi

FİDYE İSTENDİ

Yaz aylarında Game of Thrones'un senaryosunu ve diğer verilerini HBO'dan çalan bilgisayar korsanlarının kanaldan fidye istediği basına yansımıştı. Aynı zamanda Game of Thrones'un son sezonunun 4. bölümü yayınlanmadan internete sızdırılmıştı.

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