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İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti

İran’da arkadaşının restoran açılışına giden Alişan, 11 kadından evlenme teklifi aldı.

11.10.2017 - 08:01
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Alişan, önceki gün İran’da arkadaşının açtığı bir mekanın açılışına katıldı. Binlerce kişinin akın ettiği organizasyonda ezilme tehlikesi geçiren şarkıcı, zar zor içeri girerek sevenleriyle buluştu.

İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti

ALİŞAN SEVGİSİ

Özel koruma ve Tahran polisinin koruduğu Alişan, yıllar sonra İran’a giden Türk sanatçı oldu. İranlı güzellerin ilgi odağı olan şarkıcı, beş saate yakın imza dağıtıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. 11 İranlı kadından evlenme teklifi alan Alişan, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Konser vermesi için teklif alan ve kabul ettiği öğrenilen Alişan, önümüzdeki aylarda İran’da sahneye çıkacak.

İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti

İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti

İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti

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