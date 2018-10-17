İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

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Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran kişi, Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.