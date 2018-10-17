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İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

İranlı kadınlar, ülkelerinin Bolivya ile oynadığı futbol maçını Tahran'daki stadyumdan coşkuyla izledi.

İHA | 17.10.2018 - 05:21..
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İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

39 yıl aradan sonra ilk kez 21 Haziran’da İran-İspanya maçını Tahran’daki iki stadyumda izleyen İranlı kadınlar, bugün de Azadi Stadyumunda yerel saatle 19.30’da İran ile Bolivya arasında düzenlenen futbol maçını izledi.

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

300 İRANLI KADIN, FUTBOL HEYECANINI YAŞADI

Maçtan 2 saat önce kadın polisler stadyumda yerlerini aldı. Resmi makamlar tarafından izinlerin çıkmasının ardından İranlı kadınlar stadyumda maç izleme heyecanını yaşadı. 300 kadın futbol meraklısı, maç sırasında kendilerine hediye edilen İran bayraklarını salladı.

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu VİDEO

GÖNÜLLÜ OLARAK TRİBÜNLERİ TEMİZLEDİLER

İran’ın 2-1 Bolivya’ya galip geldiği maç sonrası kadınların gönüllü olarak stadyumdaki tribünleri temizlemesi ise İran medyasında geniş yer buldu.

İran’da kadınların stadyumda maç izlemesi, uzun yıllardır tartışma konusuydu.

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

İranlı kadınlar yine stadyumu doldurdu

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