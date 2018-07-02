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İranlı kadınlardan danslı protesto

İran'da süregelen rejim kanunları nedeni ile kendini baskı altında hisseden kadınlar, durumu protesto etmeyi sürdürüyor.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 08:48..
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Dini liderler himayesinde yönetilen İran, rejime geçtiği 79 öncesine dönmek istiyor. Toplumda yasak ve dayatmaların en çok uygulandığı kesim kadınlar. Giyim kuşamdan otobüste oturacakları koltuğa kadar kadınlar için birçok yasak mevcut.

UYGULAMA ESNEDİ, KANUNLAR SABİT

Cumhurbaşkanlığına gelen Hasan Ruhani'nin bir nebze de olsa ılımlı ve yapıcı konuşmaları ile bazı yasaklar uygulamada bir miktar kalktı. Ancak kanunlar değişmedi. Kadınlar değişim için protestolar yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Bunlardan biri de dans gösterileri...

İranlı kadınlardan danslı protesto VİDEO

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