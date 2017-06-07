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İranlı kardeşler Erzincan'da 40 kilo eroinle yakalandı

Polisin yol denetimleri sırasında şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

07.06.2017 - 11:00
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol uygulamasında içerisinde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu bir araç şüphe üzerine durduruldu.

1 KİLOLUK PAKETLER HALİNDE...

Araçta narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramada, otomobilin döşemelerinin altına zulalanmış yaklaşık 1 kiloluk paketler halinde toplam 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucular uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartılırken, araçta bulunan İran uyruklu 30 yaşındaki Zahra Aramideh ve 25 yaşındaki Esmaeil Aramideh kardeşler gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, uyuşturucu tacirlerine geçit vermerdiklerini ve bu mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İranlı kardeşler Erzincan'da 40 kilo eroinle yakalandı


İranlı kardeşler Erzincan'da 40 kilo eroinle yakalandı

İranlı kardeşler Erzincan'da 40 kilo eroinle yakalandı

İranlı kardeşler Erzincan'da 40 kilo eroinle yakalandı

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