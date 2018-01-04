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İranlı kardeşler kömürle resim çiziyor

İranlı resim sanatçısı Sahel ve Azadeh Zoghi isimli kız kardeşler, kömür tozundan yaptıkları resim ve portreler ile büyük beğeni topluyor.

İHA | 04.01.2018 - 13:40..
  1. Haberler
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Ülkesi İran’da kömür tozundan yapılan resim sanatını diğer ülkelerde de yaygınlaştırmak için Trabzon'a geldiklerini belirten Sahel Zoghi, yapılan çalışmanın karakalem çalışması olmadığını söylüyor.

İranlı kardeşler kömürle resim çiziyor

KÖMÜR TOZUNDAN SANAT

Kömür tozunu fırça yardımıyla resimleyen Sahel Zogbi, sanatının özellikle ülkesi İran’da yapıldığına dikkat çekiyor. Zoghi, hobi olarak başladığı ressamlığı 20 yıldır sürdürdüğünü belirterek “20 yıldan beri resim işleriyle uğraşıyorum. Son 4-5 yıldan beri de kömür tozundan resim yapıyorum. Bu çalışma karakalem çalışması değil, dolayısıyla bu işi kömürle yapmaya çalışıyorum. Bu sanatı İran haricinde diğer ülkelere yaymaya çalışacağım. Asıl hedefim bu. Sanatımı İran dışına taşımak için aslında Türkiye’ye geldim, şu anda burada ikamet aldım, burada duruyorum. Bundan sonra Trabzon’da bu tekniği geliştirmeye gayret göstereceğim. İki üniversite okudum. Hobi olarak  başladım, 20 yıldır da ressamlık yapıyorum.” dedi.

Kömür tozunu sanata dönüştürüyorlar VİDEO

İranlı kardeşler kömürle resim çiziyor

"İRAN'DA KADINLARI RESİM SERGİSİ AÇMASI ÇOK ZOR"

İran’da sergi açamadıklarını kaydeden Zoghi, İran’da eğitim kurslarımız vardı ancak sergi şeklinde yapamıyorduk. Çünkü İran’da kadınların bu işi çok serbest bir şekilde yapması çok zor, neredeyse imkansız. O nedenle yaklaşık 2 aydır buradayız. İlk kez Trabzon’da böyle bir sergi açtık. diye konuştu.

İranlı kardeşler kömürle resim çiziyor

"TÜRKİYE YAKINDAN TANIDIĞI İÇİN KIVANÇ TATLITUĞ'UN RESMİNİ YAPTIM"

Kömür sanatının daha iyi anlaşılması için Türkiye'deki ünlü yüzlerin resimlerini yaptığını belirten Zoghi, bu nedenle Kıvanç Tatlıtuğ’un resmini tercih ettiğini ifade ederek, “Özellikle Türkiye’de tanınan bir yüzün çizimini yaptım. Nedeni ise herkesin yakından tanıdığı bu ismin, yüz ifadelerini çok net bir şekilde gösterebilmek için bunu yaptım. Dolayısıyla Kıvanç, Türk halkı arasında sevilen bir sanatçı olduğundan bunu yaptım. Şu anki projemde ise Atatürk’ü çizmeyi planlıyorum. En yakın zamanda inşallah onu da tamamlayacağım. Amacım, Türkiye’de tanınan ve bilenen insanları kömür sanatıyla ne kadar güzel çizildiğini göstermek. Diğer tablolarımda ise yağlı boya, kara kalem, aynı zamanda tükenmez kalem de kullandım. Bir tabloyu yaklaşık 2 haftada bitiriyoruz, daha küçüklerini ise bir iki günde bitiriyoruz. Trabzon’da iki ay içerisinde 20'ye yakın portre, bir tane de yağlı boya tablosu yaptım.” diye konuştu.

İranlı kardeşler kömürle resim çiziyor

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