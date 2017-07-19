İranlı kuyumcu dolandırıcısı yakalandı

Türkiye'nin çeşitli illerini kiraladığı araçla gezerek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 47 yaşındaki Muhammed Hashemi, Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'ndeki son dolandırıcılığın ardından yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde bir kuyumcuya yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir genç ile giren İran uyruklu Muhammed Hashemi, kuyumcuya bozdurmak için altın verdi. Altın karşılığında aldığı parayı sayan Hashemi, el çabukluğu ile bir miktarını cebine koydu ve paranın eksik olduğunu söyleyerek kuyumcuya iade etti. Parayı tamamlayan kuyumcu yeniden şüpheliye parayı verdi. Şüpheliler, altının Türk lirasına çevrilmesinin ardından kuyumcudan ayrıldı. İki şüpheli, tırnakçılık yöntemi ile 5 bin 800 lirayı alıp gitti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kuyumcu, dolandırıldığını anlamasının ardından polise başvurdu. Muratlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından dolandırıcı Muhammed Hashemi'nin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmada Ankara'da olduğu belirlenen Hashemi, burada polis tarafından yakalanarak Muratlı'ya getirildi. Yakalanan Hashemi'nin kiraladığı araçla Türkiye'nin çeşitli illerine giderek, dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, hakkındaki soruşturma sürüyor. Polis, Hashemi ile birlikte olan diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.