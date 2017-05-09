taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.423
USD
3,6085
EURO
3,9322
ALTIN
142,10
PETR
49,5100

İranlı Messi, kaosa neden olmaktan gözaltına alındı

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'ye benzerliği ile dünyanın ilgisini çeken İranlı Reza Parastesh, gözaltına alındı.

09.05.2017 - 13:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Otomobiline de el konulan 'İranlı Messi', kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

İranlı Messi, kaosa neden olmaktan gözaltına alındıReza Parastesh (solda), Barcelonalı Lionel Messi (sağda)

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen 25 yaşındaki Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullendi. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başladı.

SELFİE KALABALIĞI NEDENİYLE...

Birçok basın kuruluşundan röportaj talebi ve çeşitli ajanslardan modellik teklifi alan 'İranlı Messi', bu ünü nedeniyle bu kez başını derde soktu. İran'ın Hamedan şehrinde İranlı Messi'yi gören ve selfie çekmek isteyen kalabalık nedeniyle olay yerine intikal eden İran polisi, Parastesh'i gözaltına alarak otomobiline de el koydu. 'Kaos oluşturma' gerekçesiyle karakola götürülen İranlı Messi, bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

SAÇLARINI DA MESSİ'YE BENZETECEK

"İnsanlar beni İranlı Messi olarak görüyor ve onun her yaptığı şeyi taklit etmemi istiyorlar. Bir yerde beni gördüklerinde şaşkınlığa uğruyorlar. Onları mutlu etmekten çok mutluluk duyuyorum. Bu mutluluk bana enerji veriyor." diyen Parastesh, gözaltına alınmasına neden olan ününden vazgeçmeye niyeti yok. Parastesh, serbest bırakıldıktan sonra verdiği bir röportajda, saçlarını da Messi gibi kestireceğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

63
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

311
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

91
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

130
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

95
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM