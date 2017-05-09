İranlı Messi, kaosa neden olmaktan gözaltına alındı

Otomobiline de el konulan 'İranlı Messi', kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Reza Parastesh (solda), Barcelonalı Lionel Messi (sağda)

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen 25 yaşındaki Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullendi. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başladı.

SELFİE KALABALIĞI NEDENİYLE...

Birçok basın kuruluşundan röportaj talebi ve çeşitli ajanslardan modellik teklifi alan 'İranlı Messi', bu ünü nedeniyle bu kez başını derde soktu. İran'ın Hamedan şehrinde İranlı Messi'yi gören ve selfie çekmek isteyen kalabalık nedeniyle olay yerine intikal eden İran polisi, Parastesh'i gözaltına alarak otomobiline de el koydu. 'Kaos oluşturma' gerekçesiyle karakola götürülen İranlı Messi, bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

​SAÇLARINI DA MESSİ'YE BENZETECEK

"İnsanlar beni İranlı Messi olarak görüyor ve onun her yaptığı şeyi taklit etmemi istiyorlar. Bir yerde beni gördüklerinde şaşkınlığa uğruyorlar. Onları mutlu etmekten çok mutluluk duyuyorum. Bu mutluluk bana enerji veriyor." diyen Parastesh, gözaltına alınmasına neden olan ününden vazgeçmeye niyeti yok. Parastesh, serbest bırakıldıktan sonra verdiği bir röportajda, saçlarını da Messi gibi kestireceğini söyledi.