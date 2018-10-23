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İranlı oyuncular Boğaziçi Film Festivali'nin konuğu

İran sinemasının ünlü oyuncularından Leyla Hatemi ve Payman Maadi, "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"ne konuk olacak.

AA | 23.10.2018 - 12:52..
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6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim'de başlayacak. Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal ismi "A Separation" olan "Bir Ayrılık" adlı filmde uluslararası başarı yakalayan Leyla Hatemi ve Payman Maadi, festivalin konuğu olarak İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

İranlı oyuncular Boğaziçi Film Festivali'nin konuğu

İranlı yönetmen Asgar Ferhadi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖSTERİME GİRECEK

Festivalde ayrıca ikilinin 7 yıl sonra yeniden birlikte rol aldığı "Bomb: A Love Story- (Bomba: Bir Aşk Hikayesi)" adlı film de Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterime sunulacak. Filmin gösterimine Hatemi ve Maadi'nin yanı sıra görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari de katılacak.

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