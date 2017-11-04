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İranlı sahte polisler hakkında karar çıktı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 İranlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.11.2017 - 12:05
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27 Ekim'de Merter Mehmet Nesih Mahallesi Kasım Sokak'ta Fransız turist Antony François Guy Arnoud'un yanına yaklaşan otomobildeki iki kişi kendilerini polis olarak tanıttı.

Arnoud'a sahte polis kartını göstererek, çantasını açmasını isteyen şüpheliler çantayı kontrol ettikten sonra ayrıldı. Daha sonra çantasına bakan Arnoud, bin 500 avrosunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

İranlı sahte polisler hakkında karar çıktı

KOVALAMACA

Ekipler, otomobilin en Zeytinburnu'nda görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Beştelsiz Mahallesi'nde şüphelileri otomobille seyir halinde gören polis, "dur" ihtarına uymayan ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

İranlı sahte polisler hakkında karar çıktı

SAHTE POLİS KARTLARI

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada sahte polis kartları ele geçirildi. Sahte polis kartının, satırları boş, üzerinde "Örnektir" yazan nüfus cüzdanı olduğu, üzerine polis yazdıkları görüldü.

Şüphelilerin benzer yöntemle de bir turistten 5 bin dolar, bir turistten de 8 bin 500 dolar çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hulan R.'nin (48) ve Ammera I'nın (23) pasaportlarının sahte olduğu, Hulam R'nin 2016 yılında da benzer suçtan gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, kullandıkları otomobilin plakasındaki 0 ve 9 rakamlarını siyah bantla 8 olarak değiştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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