taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9796
EURO
4,9407
ALTIN
172,02
PETR
69,4400

İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da İran uyruklu Pezhman Pour Charlang, 48 paket Afyon sakızı ve 103 adet altın görünümlü Suriye lirasıyla yakalandı.

DHA | 27.03.2018 - 22:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Pezhman Pour Charlang'a (31) ait İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDI

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabancai, 40 adet mermi, 103 adet sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü Suriye lirası, 48 paket halinde uyuşturucu madde olan Afyon sakızı ve 4 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Pezhman Pour Charlang, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hamile kardeşini jiletle yaralayıp, para çaldı
Antalya'da hamile olan üvey kardeşinin işlettiği markete gelen Celal D. kasadaki parayı istediğin "hayır" cevabı alınca hamile kardeşini bıçakladı, paralı alıp kaçtı.
Adana'da otomobil köprüden düştü
Adana'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Rize'de kardeşler birbirini vurdu
Rize'de bir işletmede kardeş olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ankara’da zehir tacirleri polis takibiyle yakalandı
Uyuşturucu satıcıları ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca esnasında kaza yapan zanlılar, çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı

TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı

161
Muhammed Bin Selman'ın entarisiz fotoğrafı

Muhammed Bin Selman'ın entarisiz fotoğrafı

110
Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

82
İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

131
Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

119
Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu

Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu

88
Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi

Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM