İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Dünya Kupası grup kura çekimlerini 1 Aralık'ta eski futbolcu Gary Lineker, Rus spor gazetecisi Maria Komandnaya ile birlikte sunacak.

DEKOLTE KORKUSU

Ancak kura çekimi yaklaşırken İranlı futbolseverlerin endişesi artıyor. Taraftarlar, Rus sunucu Komandnaya'nın törende dekolte giyinmesi durumunda İran'daki sert kurallar nedeniyle kura çekimi yayınının kesintiye uğramasından korkuyor.

Kura çekimi İran'ın devlet televizyonu IRIB'de yayınlanacak. İran'daki yayın kurallarına göre kadınların kapalı giysilerle çıkmasına izin veriliyor ve kıyafetler istenen kapalılıkta olmaması halinde de yayın derhal kesiliyor.

ÇOK SEKSİ GİYİNME

İranlı futbolseverler de kura çekimini bu nedenle izleyememekten korkuyor. İranlı futbolseverlerin sosyal medya üzerinden Maria Komandnaya'ya çok seksi giyinmemesini rica ettikleri belirtildi.

Almanya'da yapılan 2006 Dünya Kupası kura çekimleri Alman model Heidi Klum'un kıyafeti, dört yıl önce de Brezilya'daki Dünya Kupası kuraları ise samba dansçıları nedeniyle İran'da dakikalarca kesintiye uğramıştı. 1 Aralık'daki kura çekimini milyonlarca İranlı'nın izlemesi bekleniyor.