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İranlı taraftarların Dünya Kupası özgürlüğü

Rusya'da gerçekeleşen Dünya Kupası'nın Asyalı temsilcilerinden İran ilk maçını Fas'a karşı oynamıştı. Fas'ı 1-0 yenen İran'ın taraftarları, tribünde adeta zafer sarhoşu oldu.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 17:32..
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Bir futbol şöleni olan Dünya Kupası Rusya'da devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlarını oynamaya başlayan ülke ekiplerinden İran'ın taraftarları, Tahran'a göre oldukça marjinal olan pozlar veriyor.

Grubun ilk maçında Fas'ı 1-0 yenen İran'ın taraftarlarının zafer sarhoşu olduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

İranlı taraftarların Dünya Kupası özgürlüğü

TRİBÜNDE ÖPÜŞTÜLER

İranlı taraftarlar tribünlerde galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. O taraftarlar arasında bir çift vardı ki, hem İran için oldukça tepki çeken bir poz verdi. Bir kadın ile bir erkeğin üstlerinde İran formaları ve atkıları ile öpüştüğü görüntüler uluslararası basının kameralarına yansıdı.

"İRANLILAR AŞKA GELDİ"

Kısıtlı ve baskılı bir toplum yapısına sahip olan İran'da öpüşmek bir yana, kadın ile erkeğin yan yana gelmesi konusunda bile bazı toplumsal kurallar bulunuyor. Haremlik-selamlık kurallarına göre bir arada bulunan kadın erkek topluluğu içerisinde Tahran'da bu pozun verilmesi elbette oldukça imkansız.

Bu poza sosyal medyada oldukça fazla etkileşim gösteren kullanıcılar "İranlılar aşka geldi" yorumlarını yaptı. Fotoğrafa ilişkin İran yönetiminden herhangi bir tepki gelmedi.

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