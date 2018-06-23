İranlı Tuğgeneral Suriye'de öldürüldü

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Halk TV güldürdü: Maltepe'yi 5 milyon kişi doldurdu

Halk TV'nin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Muharrem İnce, Maltepe'deki dolgu alanında 5 milyon kişiye hitap etti; fakat alanın ölçülerine göre bu mümkün değil.