İranlı turistler, Antalya'da kaza yaptı

Muratpaşa İlçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde saat 03.30'da meydana gelen kazada, İran vatandaşı 32 yaşındaki Arash Mahravan, 34 GY 939 plakalı otomobille Burhanettin Onat Caddesi'nden Lara yönüne giderken iddiaya göre aşırı hız ve alkol nedeniyle otomobilin kontrolünü yitirdi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaldırıma çıkan otomobil, bir palmiye ağacına çarptıktan sonra yol kenarındaki boşluğa fırladı. Kazada, otomobilde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan ancak, İranlı olduğu öne sürülen 1 kadın hayatını kaybederken, İran uyruklu 34 yaşındaki Mirsaeid Nouravar ve adı öğrenilemeyen 1 İranlı ağır yaralandı.

Kazadan hafif yaralı kurtulan sürücü Mahravan ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren kadın, kimliğinin tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.





