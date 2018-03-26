İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

Ülkelerindeki 14 günlük nevruz tatili için Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistlerin, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor.
İRANLI TURİSTLER ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor.
Kısa süreli pazarda esnaf, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı.
Pazarın ziyaretçilerini şu dönemde Nevruz tatili olması nedeniyle İranlıların olduğunu dile getiren Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, İranlı turistin sıcak para kazandırdığını söyledi ve sezonda 860 esnafın ülke ekonomisine 100 milyon euronun üzerinde gelir getirdiğini belirtti.