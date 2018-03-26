1 Kapısından öğrenci düşen servisin şoförü gözaltında Manisa'da, kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı iddia edilen servisin kapısının aniden açılmasıyla bir öğrencinin yola düşüp yaralanması olayı sonrasında, mahalleye yeni servis atandı.

2 Göğsüne top çarpan Bruno Boban hayatını kaybetti Hırvatistan 3. Ligi takımlarından Marsonia'nın futbolcusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

3 Sarhoş pilotun uçuşu iptal edildi Sarhoş olarak uçuş yapmaya kalkan pilotun durumu son anda fark edilince uçuş iptal edildi. Uçaktaki 106 yolcu ise üç gün boyunca havalimanında mahsur kaldı.

4 İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin Kundu Turizm Merkezi’nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor.

5 Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu Sümela Manastırı'nda, 2,5 yıldır süren restorasyon çalışmasında 'çile odaları' adı verilen yeni alanlara ulaşıldı.

6 Ohio’daki akıl almaz trafik kazası 116 bin 096 km²’lik bir şehirde üretilen iki tanecik araba, nasıl olmuş da birbirini bulup çarpışmayı başarmış, inanılır gibi değil.