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İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin Kundu Turizm Merkezi’nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor.

İHA | 26.03.2018 - 11:36..
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  2. Ekonomi
İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

Ülkelerindeki 14 günlük nevruz tatili için Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistlerin, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor.

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İRANLI TURİSTLER ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor.

Kısa süreli pazarda esnaf, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı.

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

Pazarın ziyaretçilerini şu dönemde Nevruz tatili olması nedeniyle İranlıların olduğunu dile getiren Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, İranlı turistin sıcak para kazandırdığını söyledi ve sezonda 860 esnafın ülke ekonomisine 100 milyon euronun üzerinde gelir getirdiğini belirtti.

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

İranlı turistler Antalya'da tatil yapıyor

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