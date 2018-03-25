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İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor

Her yıl 21 Mart'ta başlayan ve 12 gün süren Nevruz kutlamalarında Antalya'ya gelen İranlı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

DHA | 25.03.2018 - 15:31..
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Kentteki otellerde, Nevruz dönemi için 20 Mart- 5 Nisan günlerini kapsayan birçok özel etkinlikle misafirler ağırlanıyor.

İRANLILAR ANTALYA'YI SEVDİ

İran'dan ünlü isimlerin konserlerinin yanısıra çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı birçok etkinlik ve eğlence programının hazırlandığı dönemde, yerli- yabancı turistler, nevruzla birlikte baharın gelişini kutluyor.

İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor

İRAN'DAN ÖZEL DJ'LER GETİRİLİYOR

Nevruz etkinlikleri kapsamında, İran pop müziğinin ünlü isimleri de Antalya'da konser veriyor.

ABD'de yaşayan ve dünyanın her yerinde turneler düzenleyen İranlı pop müzik sanatçıları birçok ünlü mekanda sahneye çıktı.

İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor



İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor



İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor



İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor



İranlı turistler Antalya'ya akın ediyor



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