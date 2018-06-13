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İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için Van'ı tercih eden İranlılar, çarşı ve otellerde doluluğu artırdı.

AA | 13.06.2018 - 16:01..
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İran'daki yurt dışına çıkış harçlarının astronomik oranda yükseltilmesi nedeniyle ülkelerinden çıkmakta zorlanan turistlerin, yeniden Van'a gelmeye başlaması kentteki tüm kesimleri sevindirdi.

ESNAFA ERKEN BAYRAM

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa erken bayram yaşattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçtiğimiz hafta bir günde 2 bin 737 yolcu girişiyle son zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldı.

İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

''YOLCU SAYILARI TEKRAR NORMALE DÖNDÜ''

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 2016'da 238 bin, geçen yıl da 500 bine yakın turist girişi olduğunu söyledi.

Bu durumun ister istemez Van'ı etkilediğini dile getiren Çiftci, "Bunun sadece Kapıköy'de yapıldığı gibi bir algı oluştu ancak bu doğru değil. Bütün kapıları kapsayan bir karardı. Bu biraz olumsuz etkiledi ancak yolcu sayıları bu günlerde tekrar normale döndü. Geçtiğimiz hafta son ayların en büyük yolcu girişi oldu. 2 bin 737 yolcu, 178 ticari araç girişi gerçekleşti. Bu ciddi rakamdır ve Van'daki esnaf ve tüccarlar için önemlidir." diye konuştu.

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