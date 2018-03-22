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İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

DHA | 22.03.2018 - 09:42..
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İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor.

NEVRUZ ATEŞİNDEN ATLADILAR

Kayak merkezindeki oteller nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, yakılan nevruz ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

GÜNDÜZ KAYAK GECE DİSKO

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

"ÖRFÜMÜZ ADETİMİZ BİR, YABANCILIK ÇEKMİYORUZ"

Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı tur rehberi Hamed Samedian, "21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Palandöken'e geldik. Burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Muhteşem bir tatil yaşıyoruz. Nevruz Bayram'ının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı



İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı


İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı



İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı



İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı



İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

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