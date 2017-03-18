İranlı turistler Van'a akın etti

Türkiye'ye gelen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü. Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

4 GÜNDE 7280 İRANLI TURİST GEÇTİ

Yoğunluk nedeniyle gişe sayısının 2'den 4'e çıkarıldığı sınır kapısında 4 günde 7280 İranlı turist, tatilini değerlendirmek için Van'a geldi.

KARANFİLLERLE KARŞILANDILAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ile acente ve otel işletmecileri, sınır kapısından giriş yapan turistleri karanfillerle karşıladı. Heyet, sınır kapısında turistlerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak çikolata ikram etti.

Kentte "Van Shopping Fest" adı altında 15 Mart-5 Nisan'da düzenlenen alışveriş festivaline denk gelen İran'daki nevruz tatili, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı sevindirdi. Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandıran İranlı turistler, lokantalarda da yoğunluğun oluşmasını sağladı.