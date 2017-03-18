taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

İranlı turistler Van'a akın etti

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

18.03.2017 - 14:41
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'ye gelen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü. Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

4 GÜNDE 7280 İRANLI TURİST GEÇTİ

Yoğunluk nedeniyle gişe sayısının 2'den 4'e çıkarıldığı sınır kapısında 4 günde 7280 İranlı turist, tatilini değerlendirmek için Van'a geldi.

İranlı turistler Van'a akın etti

KARANFİLLERLE KARŞILANDILAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ile acente ve otel işletmecileri, sınır kapısından giriş yapan turistleri karanfillerle karşıladı. Heyet, sınır kapısında turistlerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak çikolata ikram etti.

İranlı turistler Van'a akın etti

Kentte "Van Shopping Fest" adı altında 15 Mart-5 Nisan'da düzenlenen alışveriş festivaline denk gelen İran'daki nevruz tatili, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı sevindirdi. Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandıran İranlı turistler, lokantalarda da yoğunluğun oluşmasını sağladı.

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

128
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

138
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

181
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

24
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

58
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM