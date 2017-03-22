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İranlı turistler Van'a akın etti

Van, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyor.

22.03.2017 - 10:41
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İranlı turistler Van'a akın etti

Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yapan İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi dinlemeyen İranlılar, Van esnafını sevindirdi.

Tatil için Türkiye’yi seçen turistler, karayoluyla Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptı.

OTELLERDE YER KALMADI

Yoğunluk nedeniyle otellerde yerk kalmazken, gişe sayısının 2’den 4’e çıkarıldığı sınır kapısında 4 günde 7 bin 280 İranlı turist, Van’a geldi.

İranlı turistler Van'a akın etti

"HAFT SİN" SOFRASI KURULDU

Baharın habercisi nevruzu yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor. Sofranın bereket ve uğur getireceğine inanılıyor.

İranlı turistler Van'a akın etti

GENÇ İRANLILAR PALANDÖKEN'E GİTTİ

Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler de Paladöken Kayak Merkezi'ne akın etti. İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de discoda eğlenerek, bayramın keyfini çıkarıyor.

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İranlı turistler Van'a akın etti

İran vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı yaptı

İranlı turistler Van'a akın etti

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