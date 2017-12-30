Avrupa’nın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken, Rus, Ukrayna ve İranlı turistlere ev sahipliği yapıyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

SABAH KAYAK, AKŞAM EĞLENCE

Ülkelerinde kayak merkezi olmasına rağmen tatil için Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen İranlılar, gündüz saatlerinde kayak yaparken, geceleri de kaldıkları otelin eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlı turistlerin kayak keyfi ViDEO

"HAYAL ETTİKLERİMİZİ BURADA YAPIYORUZ"

Türkiye’yi her yönüyle çok beğendiklerini söyleyen İranlılar, "Kayak için Palandöken’i tercih ediyoruz. Ülkemizde yapmayı hayal ettiğimiz her şeyi burada gerçekleştiriyoruz. Birçoğumuz Türkçe bildiğimiz için kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Yani stresimizi atıp gidiyoruz." dedi.