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İranlı suç örgütünün lideri Zindaşti yakalandı

İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi gözaltına alındı.

İHA | 06.04.2018 - 09:49..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti.

Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Zindashi'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü.

İranlı suç örgütünün lideri Zindaşti yakalandı

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