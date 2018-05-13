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İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

Haşmetullah Felahat Pişe, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı İsrail'in Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırısı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

AA | 13.05.2018 - 04:34..
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İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran parlamentosunda konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Felahat Pişe, İsrail'in Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırısı sonrası Esad'ın "Bölge güçlerinin Suriye'yi çekişme alanları haline dönüştürmelerini istemiyorum. Bu durum Suriye'deki sorunları daha da karmaşık hale getirmektedir." şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

"ESAD'IN PASİF AÇIKLAMALARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

İran askerlerinin 6 yıldan bu yana Suriye'de Esad'ı desteklemeleri nedeniyle kayıplar verdiğini dile getiren Felahat Pişe, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Esad'ın pasif açıklamaları üzerine düşünülmesi gerektiğini belirtti.

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