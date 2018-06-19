İranlı vekilden Türkiye'nin PKK ile mücadelesine destek

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, Türkiye ile İran'ın PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Nubendegani, "PJAK/YRK ve PKK gibi terör örgütleri ülkemizin, Türkiye'nin hatta Suriye'nin dahi güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

"MÜCADELEYİ ONAYLIYORUZ"

Terörizmle mücadeleyi kanunen ve uluslararası hukuk kuralları gereği kabul ettiklerini dile getiren Nubendegani, "Bu yönden (Türkiye'nin) PKK'yla mücadelesini onaylıyoruz." diye konuştu.