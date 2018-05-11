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İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de kısa film çekti

İran Film Günleri etkinliği için geldiği İzmir'de öğrencilerden aşk hikayeleri anlatmalarını isteyen Rouhollah Hejazi, tarihi mekanda geçen 5 dakikalık 3 film yaptı.

AA | 11.05.2018 - 17:20..
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Rouhollah Hejazi, yaptığı açıklamada, İran Film Günleri etkinliği için geldiği İzmir'de Tarihi Asansör'den çok etkilendiğini, ardından burada film çekmeye karar verdiğini söyledi.

HİKAYELERDEN KISA FİLM ÇEKTİ

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldiğini anımsatan yönetmen, bu görüşmede kendilerinden Tarihi Asansör'de hayal ettikleri bir aşk hikayesini anlatmalarını istediğini dile getirdi.

Öğrencilerden çıkan bu hikayeleri filme dönüştürdüğünü anlatan Rouhollah Hejazi, "Bu hikayelerden 5 dakikalık 3 kısa film çektik" diye konuştu.

Öğrencilerden Mahmut Duyan, İranlı yönetmenle çektikleri filmlerin kendileri için iyi bir tecrübe olduğuna söyledi.

İranlı yönetmen Tarihi Asansör'de kısa film çekti

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