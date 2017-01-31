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İranlı yönetmenden Oscar'a katılmama kararı

İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, Trump'ın imzaladığı vize yasağına tepki göstererek, Oscar'a katılmayacağını açıkladı.

31.01.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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"En İyi Yabancı Film" dalında Oscar’a aday gösterilen "Satıcı" filminin İranlı yönetmeni Ashgar Farhadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesi üzerine bir açıklama yaptı.

İRANLI YÖNETMENDEN TRUMP'A TEPKİ

Oscar törenine katılmama kararı aldığını belirten Farhadi, şunları söyledi:

''Bu açıklama ile Akademi Ödülleri Töreni’ne katılmamaya karar verdiğimi, törende sinema camiasından dostlarımın yanında yer almayacağımı üzülerek bildiriyorum.

ABD’ye gitseydim basına ifade edecek olduğum şeyleri bu açıklama ile paylaşmak istiyorum. Bağnazlar, milliyetleri, politik iddiaları ve verdikleri savaşlar farklı da olsa dünyayı aynı şekilde algılar ve anlarlar. Dünyayı ancak ‘biz ve onlar’ zihniyetiyle anlamlandırabilirler ve bu zihniyetle ‘onlar’a dair korku verici bir imaj yaratır, kendi ülkelerinin insanlarına korku aşılarlar.

İranlı yönetmenden Oscar'a katılmama kararı

ÜLKEMDEKİ BAĞNAZLAR DA AYNI

Bu sadece ABD ile sınırlı değil, benim ülkemdeki bağnazlar da aynılar. Yıllar boyunca okyanusun her iki tarafında bağnazlar kendi halklarına başka toplumlar ve kültürlere dair gerçeklikten uzak ve korku dolu imajlar sunmaya çalışarak farklılıklarını fikir ayrılıklarına, fikir ayrılıklarını düşmanlıklara, düşmanlıkları da korkulara çevirmeye çalıştılar. İnsanlara korku aşılamak dar görüşlü bireylerin ekstremist ve fanatik davranışlarını meşrulaştırmak için kullanılan önemli bir araçtır.

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