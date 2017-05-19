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İranlılar İzmir'de oy kullandı

İran'daki 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bank Mellat'ta sandık kuruldu.

19.05.2017 - 12:42
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Oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren sandık başına giden İranlı seçmenler, kimlik kontrollerinin ardından oylarını sandığa attı.

Manisa'da yaşayan ve oy vermek için 7 aylık bebeği Deniz ile İzmir'e gelen 32 yaşındaki Lili Golemalizade, ev hanımı olduğunu söyledi. Golemalizade, cumhurbaşkanlığı yarışında iradesini göstermek adına oy vermek istediğini belirtti.

İranlılar İzmir'de oy kullandı

İZMİR'E KONSOLOSLUK KURULMASI TALEBİ

Nuri Haliki de (69) 45 yıldır İzmir'de yaşadığını anlatarak, oy kullanmanın en demokratik hak olduğunu vurguladı. Oy kullanan İranlılar, İzmir'de de konsolosluk kurulması için imza topladı.

İranlılar İzmir'de oy kullandı

Tüm işlemler için İstanbul'a gitmek zorunda kaldıklarını aktaran İranlılar, İzmir'de açılacak bir temsilciliğin hayatlarını kolaylaştıracağını dile getirdi.

İranlılar İzmir'de oy kullandı

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek. Oylar sayıldıktan sonra tutulan tutanakla birlikte İstanbul'daki başkonsolosluğa gönderilecek. Seçime ilginin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu bildirildi.

İranlılar İzmir'de oy kullandı

İranlılar İzmir'de oy kullandı

İranlılar İzmir'de oy kullandı

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