İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı'nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı, İranlıların Van sevdasını engel olamadı. Bu yılbaşında da Van'ın eğlence mekanları İranlılarla dolup taştı.

Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi.

MEKAN KİRALAYIP ÇILGINCA EĞLENDİLER

İranlılar Van'da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. İran'daki olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi.