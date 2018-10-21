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İrem Derici annesinden fırça yedi

Yatırım yapmamasından dolayı annesinin kendisine kızdığını söyleyen İrem Derici, "'Neden bu kliplere bu kadar para yatırıyorsun' diyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 02:38..
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Gün içerisinde 12-13 radyo bağlantısı yaptığını belirten Derici, "Dil kanseri olabilirim. Normalde asla telefonla konuşmayı sevmiyorum ama özlediğim yerel radyolarla sohbet ettik" dedi.

İrem Derici annesinden fırça yedi

"ANNEM FIRÇA ATTI"

Son dönemlerde çok çalıştığını söyleyen İrem Derici, bütün yatırımını da şarkılarına yaptığını belirtti. Hatta bu yüzden annesinin kendisine kızdığını söyledi.

Annesinden yediği fırçasıyı anlatan ünlü şarkıcı, "Annem çok kızıyor bana. '31 yaşına geldin hala bir evin yok. Bu kliplere neden para saçıyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.

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