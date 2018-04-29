İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

Bodrum Global Run etkinliği öncesinde gemi yanaşma iskelesinde konser veren İrem Derici, hayranlarını coşturdu.

Kendi şarkılarının yanı sıra birçok hit parçayı da seslendiren Derici, konserde dans şovlarına da yer verdi.

"BİR BEN SAP YİNE"

Ünlü şarkıcı konser sırasında, "Sahnede de herkes çift, bir sap ben yine. Bodrum’un sapı ilan ediyorum kendimi." dedi.

Sahnede Harun Kolçak’ı da anan Derici, Kolçak’ın “Gir Kanıma” şarkısını söyledi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, Bodrum sezonunun ilk konserini vermiş oldu.



