İrem Derici: Ben 6 yıldır neysem oyum

İrem Derici ile oyuncu Barış Murat Yağcı arasında geçen Aralık'ta aşk dedikodusu çıkmıştı.

"İREM BENİ KULLANDI" DEMİŞTİ

Barış Murat Yağcı, popçu için ''Argo konuşan kadınla aşk yaşayamam. İrem'in her cümlesinin sonu küfür. O birlikte olduğumuz algısı yarattı. Beni kullandı. El ele bile tutuşmadık'' demişti.

"KOKUŞMUŞ KONULAR"

İrem Derici ''Ne argosu! Ben 6 yıldır neysem oyum. Açın Google'a sorun, hiç değişmedim. Hep aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Bazı kişiler kendi hayal dünyalarında yaşıyor. Orada ben yokum. Kokuşmuş konularla bana gelmeyin'' dedi.

Popçu ''Paralel evren derken neyi kastettiniz?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''Bazı tiplerin hayal dünyası işte.''







