İrem Derici: Çok yalnızım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, makyaj sanatçısı Fezi Altun’un doğum günü partisine katıldı. Davetsiz geldiğini söyleyen Derici, “Hediye de almadım, iki şarkı söylerim olur biter. Zaten yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım” diye konuştu.

FOTOĞRAFLARDA GÜZEL ÇIKMAK İÇİN YAPTIRDI

Geçtiğimiz günlerde Akaretler'de görüntülenen Derici, Flaşlar patlayınca tedirgin olmuştu. Derici, “Arkadaşlar lütfen burnuma kadar girmeyin. Doktorumdan geliyorum, alnıma botoks yaptırdım. Bu kadar mı tesadüf olur yani. Fotoğraflarda güzel çıkmak istiyorum, o yüzden yaptırdım. Doktorum da ‘olur’ dedi" demişti.