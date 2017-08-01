İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Bir süredir aşırı zayıflığı yüzünden sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, bu akşam program çekimi öncesi fenalaştı.

YARIŞMACILAR DA ÇEKİM İÇİN BEKLİYORDU

Kanal D'de ekrana gelen İrem Derici'yle Eğlenmene Bak adlı yarışmayı sunan ünlü popçu, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Programın ünlü yarışmacıları Arto, Murat Güneş, Tuğçe Tayfur, Toprak Sağlam ve Hülya Polat da çekim için hazır bekliyordu.

KALBİNİN SIKIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Medyatava'nın haberine göre; çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı. Geçen haftalarda Lider Şahin'le ayrıldığı günlerde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi.

Ünlü popçu, geçen haftalarda gündeme gelen çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.