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İrem Derici: Hayat sosyal medyadan ibaret değil

Şarkıcı İrem Derici ile sevgilisi Lider Şahin önceki akşam Cihangir’de bulunan bir mekanın çıkışında görüntülendi.

19.06.2017 - 08:37
  1. Haberler
  2. Magazin

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Oldukça neşeli oldukları gözlenen iki sevgili sosyal medyada çıkan ayrılık haberlerine elele tutuşarak cevap verdi.

"ABUK SABUK YORUMLAR YAPILIYOR"

“Hayat sosyal medya da geçmiyor, 5 yıl önce sosyal medya diye bir şey var mıydı, yoktu. Orada insanları hem ayırıyorlar hem de barıştırıyorlar, ne saçma. Ne gerek var yani sosyal medya ya, abuk subuk yorumlar yapılıyor” diyen İrem Derici, İstanbul'da yağan yağmuru kastederek, “Bu yağmurda serin havada bak nasıl çıktım, şık terliklerimle” diyerek hazırlıksız yakalanmasına dikkat çekti. Derici, sevgilisi Lider Şahin ile elele tutuşarak uzaklaştı.

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