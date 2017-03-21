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İrem Derici: Öküz gibi yemek yiyorum

Bir AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı İrem Derici "Ben hergün öküz gibi yemek yiyorum, kilomu sabitledim" dedi.

21.03.2017 - 09:10
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İrem Derici: Öküz gibi yemek yiyorum

Ünlü popçu Mustafa Ceceli'nin "İrem'in sağlığından endişe ediyorum." sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan İrem Derici, kendiyle ilgili ilginç bir benzetmede bulundu:

"ÖKÜZ GİBİ YEMEK YİYORUM"

"O önce kendi sağlığına baksın. Ben her gün öküz gibi yemek yiyorum. Kendimi 50 kiloya sabitledim.”

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Sosyal medyada bu konu ile ilgili çok mesajlar aldığını belirten Derici, "Herkes işine baksın. Ben işime bakıyorum, konserlerim başlıyor. Hadi ben kaçtım." diyerek, koşar adımlarla alışveriş merkezinden çıktı.

İrem Derici: Öküz gibi yemek yiyorum

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