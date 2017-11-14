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İrem Derici: Sakalım varmış gibi çıkıyorum

Hastanede tedavi olduğu dönemde neler yaşadığını anlatan İrem Derici, samimi açıklamalarda bulundu.

14.11.2017 - 13:37
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'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı'  isimli yeni şarkısıyla listelerde zirveyi gören İrem Derici, bir radyo programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan İrem Derici, hastanede yattığı zaman neler yaşadığını anlattı.

Hastanede kaldığı süreci de samimiyetle anlatan Derici; “Yoğun bakımdaydım evet ama adındaki gibi vahim değildi. Sadece bakımım yoğundu. Zaten sonrasında Berkay konserine koşarak gittim, sahneye çıktım. O süreçte cep telefonu yasak hastanede, hemşirelerin telefonlarını çalmaya çalıştım..."

"SAKALIM VARMIŞ GİBİ"

Sosyal medyadan soğudunu belirten İrem Derici; "Yüzüme filtre yapmaktan parmak kanseri olacağım. Gün ışığında çek bi o mükemmel cep telefonlarıyla. Sakalım varmış gibi. Selfie çektim geçen gün sakalım var. Traş olup otur yani. Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan.” dedi.

İrem Derici, Instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafla takipçilerine "Böyle kocaman gülün, ışıldayın!" dedi.

İrem Derici: Sakalım varmış gibi çıkıyorum

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