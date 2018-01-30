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İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan Akçıl ölsün

Mustafa Ceceli ile İrem Derici'nin yeni şarkısı 14 Şubat'ta çıkacak.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 07:54..
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İrem Derici, önceki gece Beşiktaş’taki bir müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. ÜNnlü şarkıcı, fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi. diye espri yaptı.

Derici, daha sonra “Sinan Akçıl’ın İzel’le düet yaptığı ‘Teşekkürler Sevgilim’ de 14 Şubat’ta çıkacak, Akçıl şarkının rakipsiz olduğunu söylüyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.

"SİNAN ÖLSÜN"

Derici, “Ankara’ya giderken uçakta dinledim o şarkıyı. Yıkılıyor. Hatta kıskandım, pilota gidip ‘Uçağı düşür ama sadece Sinan ölsün’ demeyi düşündüm. Gerçekten çok güzel şarkı.” dedi.

İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan Akçıl ölsün

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