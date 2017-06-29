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İrem Derici ve Lider Şahin aşkı bitti

İrem Derici bir süredir birlikte olduğu Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile tüm bağlarını kopardı.

29.06.2017 - 15:07
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İrem Derici ve Lider Şahin aşkı bitti

Eşi Rıza Esendemir’le iki yıllık evliliğini noktalayan İrem Derici, Selami Şahin’in oğlu Lider’le 20 Mayıs 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarının bozuk olduğu iddialarına kesin bir dille yalanlayan İrem Derici, Lider Şahin'den sürpriz bir şekilde ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İrem Derici, sosyal medya hesabından Şahin’le birlikte oldukları bütün fotoğrafları silerek yeni bir sayfa açtı.

AYRILIĞIN SEBEBİ İREM'İN İŞ TEMPOSU

Kulislerde İrem Derici’nin yoğun iş temposu bu ayrılığa neden olarak gösteriliyor. İrem Derici Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Eğlenmene Bak’ isimli programın dün akşamki bölümünde aranjörlüğünü 2014 senesinde eski eşi Rıza Esendemir’in yaptığı ‘Nazende Sevgilim’ şarkısını söylemesiyle yeni dedikoduları gündeme getirdi. Lider Şahin’den ayrıldıkları gün programda eski eşinin yaptığı şarkıyı seslendirmesi ‘Rıza Esendemir’i unutamadı mı?' sorusunu akıllara getirdİ.

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