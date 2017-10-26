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İrem Derici'den Bursaspor paylaşımları hakkında açıklama

Ünlü popçu İrem Derici, yoğun bakımda olduğu günlerde sosyal medya hesabının ele geçirildiğini söyledi.

26.10.2017 - 04:37
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Sanatçı İrem Derici, aşırı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı dönemde Twitter hesabından paylaşılan Bursaspor ve Bursa ile ilgili olumsuz ve argo içerikleri olan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

İrem Derici'den Bursaspor paylaşımları hakkında açıklama

BURSA'DAN GELEN TEPKİLERE YANIT VERDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bursa'da verecek olduğu konser öncesinde bir video paylaşan İrem Derici, Bursalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada başlatılan "Bursa sana ağır gelir İrem" başlıklı içerik ile İrem Derici'nin Bursa konserini iptal etmesi yönündeki çağrılara da yanıt verdi.

İrem Derici'den Bursaspor paylaşımları hakkında açıklama VİDEO

İrem Derici'den Bursaspor paylaşımları hakkında açıklama

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Derici, "Benim yoğun bakımda yattığım dönemde, tekrar altını çiziyorum yoğun bakımda yattığım dönemde, twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan içerikler beğenilip paylaşılmış. Bunlar arasında Bursaspor ile ilgili saçma sapan bir içerikte var. Benim ne futbolla ne de futbol fanatizmiyle bir alakam yok. Bursa'yı ve Bursaspor'u yaşadığım şehirden daha çok seviyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve pazar günü konserde görüşelim" dedi.

İrem Derici'nin yaptığı açıklama videonunun altına pek çok Bursalı hayranı, Bursa'ya gelmesini istediklerini söyleyen yorumlar yaptı.

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